Premier League : Thomas Tuchel attend entre 50 et 60 buts de Lukaku… Avant l’hiver

En conférence de presse de préface du duel de dimanche face à Arsenal, Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, a évidemment été interrogé sur la présence ou non de Romelu Lukaku dans le onze de base. Le technicien allemand a tenu à garder le mystère, envoyant quand même des signaux que le Belge pourrait plus sortir du banc que réellement débuter : "Il a eu une grosse semaine de travail dans les jambes. Il s’est entraîné dès le début de la semaine avec les non-titulaires du dernier match donc c’était chargé pour lui. On espère l’avoir sur le terrain dimanche et avant le dernier entraînement, le plan est toujours celui-là."

Interrogé sur la quantité de buts qu’il attendait de son nouvel artificier, l’entraîneur allemand a répondu, un brin ironique : "50 ou 60 honnêtement. Et normalement d’ici l’hiver." Avant de poursuivre après un sourire : "Nous nous attendons à ce qu’il impacte notre jeu. Evidemment on s’attend à ce qu’il marque des buts, on ne va pas faire semblant. D’ailleurs lui aussi compte marquer des buts. C’est ce qu’il fait partout où il joue. C’est une des raisons pour lesquelles il est là. Mais on va voir s’il aura plus d’impact que ça. C’est une grosse personnalité à l’intérieur du vestiaire. Et je suis aussi certain qu’il aura beaucoup d’influence sur les autres attaquants du groupe, qui vont jouer avec et autour de lui."