Événement ce samedi à Anfield : Steven Gerrard, légende absolue de Liverpool, est de retour sur les bords de la Mersey mais dans le camp d’en face.

C’est quelque chose qu’il a évité toute sa carrière et qu’il aurait peut-être préféré continuer à éviter mais le sort en a décidé autrement : Stevie sera bien un adversaire des Reds ce samedi.

Nommé il y a pile un mois sur le banc d’Aston Villa alors que les Vilans étaient en difficulté en championnat, l’ancien coach des Rangers a bien relevé la barre depuis avec trois victoires et une défaite (contre Manchester City) en quatre rencontres.

Pour son cinquième match sur un banc de Premier League, Gerrard retourne donc où toute sa légende s’est construite. Légende. C’est bien le terme qui caractérise l’ancien milieu de terrain concernant ses liens avec le club de la Mersey. Troisième joueur le plus capé de l’histoire du club, vainqueur d’innombrables trophées avec le maillot rouge, l’Anglais a marqué de son empreinte toute une ville qui lui réservera sans doute un accueil fantastique.

En conférence de presse, le principal intéressé est revenu sur les attentes qui entourent cette rencontre et sa présence sur le banc d’une autre équipe. "Je respecte et comprends vraiment le bruit autour de ce match pour des raisons évidentes. Je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années. Je suis un garçon du coin et c’est l’équipe que j’ai soutenue en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. J’ai l’opportunité de rivaliser avec une bonne équipe dotée d’un bon manager, avec la possibilité d’essayer de gagner le match et c’est mon objectif principal."

Si le début de match sera sans doute très particulier pour lui, Gerrard devra ensuite se concentrer pour réaliser un exploit qui resterait gravé dans les mémoires. Coup d’envoi à 16h.