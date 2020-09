Premier League : Ross Barkley prêté par Chelsea à Aston Villa

Le milieu de terrain international anglais Ross Barkley a été prêté à Aston Villa par Chelsea pour une saison, ont annoncé mercredi les deux clubs de Premier League.

Barkley, 26 ans et 33 sélections, se trouvait confronté à une concurrence très relevée chez les Blues, très actifs dans ce secteur cet été avec les arrivées de Hakim Ziyech ou Kai Havertz, alors que l’effectif comptait déjà des joueurs comme Mason Mount et Christian Pulisic.

Avec l’Euro-2020 qui se profile l’été prochain après son report d’un an, Barkley avait besoin de s’assurer du temps de jeu et il va renforcer une équipe qui s’est maintenue in extremis la saison passée, mais qui a démarré sa saison 2020/2021 par deux victoires en championnat.

Milieu offensif formé à Everton, où il a fait ses débuts professionnels à 18 ans, Barkley était arrivé en janvier 2018 à Chelsea, avec qui il a disputé 86 matches, inscrivant 11 buts.

Il pourrait débuter en championnat dimanche face à Liverpool, une perspective qui a de quoi ravir tout ancien Toffee.