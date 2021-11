Premier League : Romelu Lukaku (Chelsea) absent à Leicester samedi

Lukaku n'a plus joué depuis la victoire 4-0 de Chelsea contre Malmö en Ligue des Champions le 20 octobre et reste incertain pour le choc contre la Juventus mardi prochain.

"Romelu est proche de revenir à l'entraînement avec l'équipe première. On espère qu'il puisse rejoindre l'équipe dimanche et nous verrons comment cela se passe", a lancé le technicien allemand vendredi en conférence de presse.

"Il pousse très fort pour revenir le plus tôt possible. Si tout se passe bien dimanche et lundi, il pourrait être sur le banc mardi. Mais cela fait beaucoup de si. Je n'ai pas envie de mettre de pression sur Romelu. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Nous prenons les choses sérieusement, nous parlons beaucoup avec le staff médical avant de prendre une décision."

Les Blues, en tête de Premier League avec trois points d'avance sur Manchester City, devront aussi se passer de Mateo Kovacic, Timo Werner, Marcos Alonso et Mason Mount en déplacement chez la bande à Youri Tielemans et Timothy Castagne.