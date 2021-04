Premier League : reboosté par les Diables, Batshuayi offre un point à Palace contre Everton

Michy Batshuayi a offert un point à Crystal Palace lors du partage contre Everton pour la 30e journée de Premier League.

La trêve internationale a fait un bien fou à Michy. Deux minutes. C’est le temps qu’il a fallu à Michy Batshuayi pour faire trembler les filets. Non titulaire au coup d’envoi, l’attaquant est monté au jeu à la 84e à la place de Jordan Ayew.

L’ancien joueur du Standard marque donc son 15e but en Premier League. Et de tous les joueurs ayant passé la barre des 15 réalisations, Michy est celui qui en a marqué le plus en tant que remplaçant (60%) d’après Opta. Jusqu'ici cette saison, le Belge de 27 ans n'avait marqué qu'un seul but en Premier League. Il n'avait d'ailleurs disputé aucun des cinq derniers matches des Eagles en championnat.

Christian Benteke était titulaire et a été remplacé à la 77e, sans réussir à marquer. Au classement, Palace est 12 avec 38 points alors qu'Everton est 8e (47 pts).