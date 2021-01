Premier League : Quand tu crucifies Liverpool avec un coup de génie

Southampton a joué un bien mauvais tour à Liverpool (1-0) lundi soir en clôture de la 17e journée de Premier League, le championnat anglais de football.

Un match le lundi soir après tous les autres, un adversaire accrocheur qui fait mieux que se défendre et un renard des surfaces : cette partie sur la pelouse des Saints sentait le piège pour les Reds. Et tout cela s'est confirmé après... moins de deux minutes.

Suite à un coup franc éloigné, Danny Ings se retrouve isolé dans le grand rectangle. L'attaquant anglais, Daniel William John Ings plus précisément, ne se pose pas trop de questions. Là où un joueur traditionnel aurait probablement contrôlé avant de se remettre dans le sens du but, le buteur de 28 ans laisse lui directement parler son instinct et tente une reprise du pied gauche.

Son lob est somptueux, Alisson Becker ne peut que constater les dégâts. Ings plantant au passage sa 50e rose en Premier League. Une réalisation aussi jolie que précieuse puisqu'elle offrira la victoire et une belle émotion à Southampton.

Malgré ce revers, Liverpool conserve la tête du championnat anglais, avec 33 unités à égalité avec Manchester United, qui compte un match de moins que les hommes coachés par Jurgen Klopp. Le top 7 de la compétition se tient... en 4 points.