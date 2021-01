Premier League : Quand le style de course de Jordan Henderson empêchait Manchester United de recruter l'actuel capitaine de Liverpool

A la veille du match au sommet en Premier League entre Liverpool et Manchester United, Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur des Red Devils, a délivré une anecdote pour le moins surprenante au sujet de Jordan Henderson, actuel milieu de terrain des Reds, dans l’émission "A Team Talk With Legends".

Si Jordan Henderson est aujourd’hui adulé par les supporters de Liverpool pour sa combativité et son caractère irréprochable sur le terrain, sa carrière aurait pu être tout à fait différente. En effet, le capitaine de Liverpool aurait pu atterrir chez l’ennemi juré Manchester United quelques années auparavant. "Nous étions prêts à faire une offre pour Jordan Henderson lorsqu’il jouait à Sunderland. J’ai parlé à Steve Bruce (entraîneur de Sunderland entre 2009 et 2011) et il adorait ce gars", raconte le coach emblématique de Manchester United, "Et puis notre service médical a dit qu’ils n’étaient pas satisfaits de son style de course… il pourrait être du genre à se blesser facilement."

Et c’est finalement Sir Kenny Dalglish qui a attiré Henderson à Liverpool en 2011. Dalglish, légende des Reds, était également présent au côté de Ferguson dans l’émission anglaise : "C’était un bébé quand il est arrivé, il n’avait que 19 ans. Je cherchais des joueurs et je suis allé voir Blackburn contre Sunderland et je peux vous dire que j’aurais aimé rester à la maison ! Il n’y avait qu’une seule personne sur le terrain qui essayait de faire une passe et qui a fait une passe réfléchie et décisive. En rentrant chez moi, j’ai dit à Steve Clarke qu’il était le seul que nous prendrions".

Dix ans plus tard, Jordan Henderson a remporté la Ligue des Champions ainsi que la Premier League avec Liverpool, 30 ans après le dernier titre conquis en championnat par les Reds. De quoi faire regretter Sir Alex Ferguson : "Nous l’aimions en tant que joueur et maintenant, il a prouvé qu’il était fantastique et toutes les histoires que l’on me raconte me disent que j’ai raté une très bonne personne.”

Ce dimanche, Manchester United se déplace à Liverpool avec un enjeu énorme : la première place du championnat anglais. Et Jordan Henderson sera bel et bien du côté de Liverpool, pour le plus grand plaisir des supporters des Reds.