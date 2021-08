Premier League : Pour Grealish, l’opportunité de pouvoir jouer avec Kevin De Bruyne a pesé dans la balance

Jack Grealish, recrue phare de Manchester City lors de ce mercato estival, s’est exprimé pour la première fois devant les médias depuis son transfert en provenance d’Aston Villa, son club formateur. Pour le milieu offensif anglais, l’opportunité de pouvoir jouer avec Kevin De Bruyne a pesé dans la balance au moment de prendre sa décision.

"Cela a été l’une des décisions les plus compliquées à prendre mais c’était quelque chose que je ne pouvais pas refuser", a lancé le joueur de 25 ans, finaliste du dernier Euro avec les 'Three Lions'. "La chance de pouvoir gagner des trophées, de jouer avec Kevin De Bruyne et pour le meilleur entraîneur du monde a été décisif", a assuré Jack Grealish lundi.

Chez les Skyblues, il portera le N.10, celui que vient d’abandonner Sergio Agüero, laissé libre par City. "C’est un gros défi après tout ce que Sergio a fait pendant tant d’années", a dit l’Anglais au sujet du meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. "Cela montre à quel point le club me valorise et je sens que je peux y évoluer en toute confiance."

Grealish arrive dans un club qui reste une saison aboutie, ponctuée par un titre de champion d’Angleterre et une victoire en Coupe de la Ligue. City, battu en finale en Ligue des Champions, est toujours en quête d’un sacre continental. "Quand je regarde autour de moi dans le vestiaire, il y a tellement de talent et de profondeur dans cet effectif que je suis persuadé que nous pouvons gagner la Ligue des Champions cette saison", a lancé le néo-Cityzen.

L’élégant milieu de terrain international espère encore passer un cap sous les ordres de Pep Guardiola. "Il peut m’amener au niveau supérieur. Je vais l’écouter tous les jours, j’ai vraiment hâte de travailler avec lui. Je suis là depuis deux jours et la manière dont il entraîne est incroyable. Je n’en reviens pas."