Premier League : Plus rien n'arrête Arsenal, enfin un signe positif pour le club ?

"C’est une victoire très convaincante. Je suis très heureux qu’on ait pu atteindre l’objectif que l’on avait. Le classement a l’air complètement différent et l’énergie est bien meilleure. Les victoires amènent beaucoup de confiance et on a pu le voir dans la manière dont l’équipe a joué", a confié Arteta au micro de BT Sport.

Mikel Arteta pouvait enfin sourire. Son équipe a enfin sorti un match référence ce samedi lors de la victoire face à West Brom. Avec à la clé, un but digne de la plus belle époque de l’équipe.

L’Europe, un objectif toujours à la portée des Gunners

Ce retour en forme pour les Gunners permet au coach espagnol, sur un siège éjectable, de continuer à rêver à l’objectif Coupe d’Europe en fin de saison.

Mais il reste encore quelques défis pour les Londoniens. Si Lacazette semble être en forme, il faudra que Pierre-Emerick Aubameyang suive la tangente du Français. Avec trois buts seulement depuis le début de la saison, le Gabonais déçoit.

Et puis, il reste à combler le retard avec les autres équipes dans le haut du classement. Mais à 6 points du 5e, tout est possible. D’autant plus qu’Arsenal reçoit à domicile lors des deux prochains matches. Et pourra espérer continuer sa belle série en cours face à Crystal Palace et Newcastle le 14 et 18 janvier, deux clubs moins bien classés au général. Soit deux rencontres qui sont deux belles occasions pour qu’Arsenal se rappelle aux bons souvenirs de toute l’Europe.