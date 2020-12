Premier League : Partage entre le Crystal Palace de Benteke et les Foxes de Praet et Tielemans

C’est toujours le Boxing Day en Angleterre, les matches continuent donc à s’enchaîner. Ce lundi, Crystal Palace recevait Leicester City dans le cadre de la 16e journée de Premier League, et les deux équipes se sont quittées dos à dos sur un score de 1-1.

Au coup d’envoi, seuls deux Belges sont sur le terrain : Christian Benteke en pointe de l’attaque de Crystal Palace et Dennis Praet dans l’entre-jeu des Foxes. Michy Batshuayi est sur le banc, au même titre que Youri Tielemans, alors que Timothy Castagne n’est pas sur la feuille de match.

Après une première mi-temps pour le moins calme, où Kelechi Iheanacho s’est illustré en manquant un pénalty (19e), c’est Crystal Palace qui ouvre le score grâce à l’inévitable Wilfried Zaha sur un beau centre de Andros Townsend au deuxième poteau (1-0, 58e). Brendan Rodgers fait alors monter Jamie Vardy et Youri Tielemans à l’heure de jeu pour essayer de revenir au score. C’est réussi puisqu’en fin de match, Harvey Barnes dribble à l’entrée de la surface, frappe et trompe le gardien de Crystal Palace Vicente Guaita (1-1, 83e). Un but qui permet à Leicester de ramener un petit point de Londres.

Leicester, qui avait l’opportunité de revenir à 1 point de Liverpool, réalise la mauvaise opération de la journée. Son coach, Brendan Rodgers, peut s’en vouloir de ne pas avoir aligné sa meilleure équipe au coup d’envoi. De leur côté, les Eagles restent à la treizième place.

Dans la suite du Boxing Day, Chelsea accueille Aston Villa ce lundi à 18h30, alors que la rencontre entre Everton et Manchester City a été reportée.