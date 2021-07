Premier League : Nuno Espirito Santo s’installe sur le banc de Tottenham, fin de la rumeur Martinez

Le Portugais Nuno Espirito Santo est le nouvel entraîneur de Tottenham, a annoncé mercredi soir le club londonien. Il s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club de Toby Alderweireld.

Nuno Espirito Santo, 47 ans, à son compatriote José Mourinho, limogé en avril. Ryan Mason assurait depuis l’intérim. Le nom de Roberto Martinez a été avancé à plusieurs reprises. En début de semaine nous vous annoncions que la fédération était assez sereine quand à la suite de la collaboration avec notre sélectionneur.

Nuno Espirito Santo a passé les quatre dernières saisons sur le banc de Wolverhampton, qu’il a mené de la D2 à l’Europa League. Il avait auparavant entraîné Porto, Valence et Rio Ave.

"J’ai parlé auparavant du besoin de revenir au cœur de notre ADN avec un jeu offensif et divertissant et Fabio (Paratici, le directeur du football du club) et moi pensons que Nuno est l’homme qui saura prendre en main notre groupe de joueurs talentueux, faire progresser nos jeunes et construire quelque chose de spécial", a déclaré Daniel Lévy, le président de Tottenham.

"C’est un immense plaisir et un honneur (d’être ici), j’éprouve de la joie et je suis heureux et impatient de commencer à travailler. Il n’y a pas un jour à perdre et il faut commencer immédiatement le travail car la pré-saison débute dans quelques jours", a pour sa part dit Nuno Espirito Santo dans un communiqué publié sur le site des Spurs.

Tottenham, 7e du dernier championnat, débutera en championnat face au tenant du titre, Manchester City, le samedi 14 août lors de la 1e journée de Premier League.