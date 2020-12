Premier League : Nouvelle défaite d'Arsenal à Everton, Mikel Arteta en danger

La situation de Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, se complique. Son équipe a concédé sa 8e défaite en 14 rencontres de Premier League, samedi à Everton (2-1). Ce succès des Toffees leur permet de s’emparer de la 2e place du classement derrière leurs rivaux de Liverpool. Arsenal reste 15e avec un bilan de 14 points en autant de rencontres.

Samedi, Holding a marqué contre son camp (22e) et placé Everton aux commandes. Un penalty de Pepe (35e) a redonné espoir aux Londoniens mais dix minutes plus tard, juste avant de regagner les vestiaires Mina a signé le but de la victoire (45e).

Ce qui est sans doute le plus préoccupant pour Arteta est son incapacité à redresser la situation. Sur les sept derniers matchs en championnat des Gunners, ils n’ont engrangé que 2 points.

En revanche, Arsenal a signé six victoires en autant de matchs en phase de groupes de l’Europa League et jouera les seizièmes de finale face au Benfica de Jan Vertonghen, le 18 et 25 février.

Ancien joueur d’Arsenal, Arteta, 38 ans, en est devenu l’entraîneur le 22 décembre 2019. Son contrat court jusqu’en juin 2023.