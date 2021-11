Premier League : Newcastle et Norwich partagent dans le match de la peur, Leeds bat Crystal Palace

Newcastle et Norwich ont partagé, 1-1, en ouverture de la 14ème journée de Premier League. Les deux équipes restent engluées dans les profondeurs du classement. Norwich est 18ème et Newcastle bon dernier.

C’était l’affiche du bas de classement de Premier League, Newcastle, lanterne rouge, face à Norwich, le 18ème. Une rencontre qui va très mal commencer pour les Magpies avec l’exclusion de Ciaran Clark dès la 9ème minute ! Mais malgré ce coup du sort, c’est Newcastle qui parvient à ouvrir le score via un penalty transformé par Callum Wilson.

En infériorité numérique, les locaux choisissent alors, assez logiquement, de faire le gros dos et de conserver le maigre avantage. Le plan fonctionne jusqu’à dix minutes du terme, quand le Finlandais Teemu Pukki envoie une pure patate en reprise de volée et égalise à 1-1.

Au final, Norwich est plutôt bien payé et parvient encore à prendre un point très important dans la lutte pour le maintien. Les Canaries restent sur deux partages et deux victoires dans leurs quatre dernières sorties. De son côté, Newcastle n’a toujours pas gagné le moindre match (sept défaites et sept partages) et conserve la lanterne rouge. Le nouveau coach Eddie Howe n’a pas encore trouvé la formule magique. La direction de Newcastle attend, elle, le mercato hivernal avec impatience. Mais ce sera peut-être déjà trop tard…