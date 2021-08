Jack Grealish a passé sa visite médicale à Manchester City et se rapproche de plus en plus d'un transfert chez les Skyblues pour un montant record, a annoncé la presse britannique jeudi.

Grealish, qui évoluait cette saison à Aston Villa dont il était le capitaine, a été pris en photo mercredi sortant du centre d'entraînement du champion d'Angleterre en titre.

Le milieu offensif, encore sous contrat jusqu'en 2025 avec les Villans, a inscrit six buts et délivré dix passes décisives sous le maillot d'Aston Villa la saison dernière.

Formé au club, Jack Grealish n'a encore jamais été transféré, même s'il a passé une saison en prêt du côté de Notts County en 2013-14.

Il compte 213 apparitions avec le club de Birmingham, pour qui il a inscrit 32 buts et délivré 43 passes décisives. Il n'a néanmoins jamais joué en Ligue des Champions.

Le milieu de terrain a également été sélectionné avec l'équipe nationale d'Angleterre pour l'Euro-2020 où elle a atteint la finale.

Remplaçant, il a signé plusieurs entrées en jeu remarquées, dont celle contre l'Allemagne en huitièmes de finale, durant laquelle il a délivré une passe décisive pour Harry Kane.

Le montant de son transfert à Manchester City avoisinerait les 100 millions de livres (soit environ 117M EUR). Les Skyblues auraient activé une clause dans le contrat du milieu de terrain anglais, qui forcerait Aston Villa a accepter une offre de ce montant.

Il deviendrait ainsi le joueur anglais le plus cher de l'Histoire.

Jack Grealish battrait également le record du transfert le plus cher de Premier League, devant celui de Paul Pogba chez le grand rival Manchester United, en provenance de la Juventus Turin en 2016 (estimé à 104M EUR).