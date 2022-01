Premier League : match de folie entre Chelsea et Liverpool qui se termine sur un partage, Lukaku absent

C’était le choc de cette 21e journée de Premier League. Chelsea recevait Liverpool dans un match capital pour les deux équipes. Et le match a été dans tous les sens. C’est d’abord l’absence de Romelu Lukaku qui a fait la une, avant de voir Liverpool compter deux buts d’avance. Mais les hommes de Thomas Tuchel ont montré qu’ils avaient de la réserve et vont arracher le point du partage. Un point qui fait les affaires de Manchester City au classement général.

La défaite était interdite dans ce choc de la 21e journée de championnat anglais. Car Chelsea et Liverpool sont en mode mineur en cette période de fête, alors que Manchester City carbure à plein régime avec 11 victoires de suite (la dernière défaite pour Guardiola remonte au 30 octobre face à Crystal Palace).

La rencontre débute du coup à 200 à l’heure. Les deux équipes veulent le ballon et se procurent quelques actions dangereuses. Si Mendy doit intervenir une première fois à la 6e, c’est Pulisic qui s’offre la première grosse occasion de la rencontre à la 7e minute de jeu. Mais l’attaquant loupe son face-à-face avec Kelleher.

Moins de deux minutes plus tard, c’est au tour de Liverpool avec Mané qui se procure un face-à-face. Et le Sénégalais ne se prive pas pour faire 1-0. Sans véritable 9 avec l’absence de Lukaku après sa sortie médiatique contre son entraîneur, Chelsea subit après l’ouverture du score. Un score qui va doubler grâce à Salah. L’Égyptien fait 0-2.

On pense Chelsea proche du K.O. Pourtant, les hommes de Thomas Tuchel en ont sous les pieds. C’est tout d’abord Kovacic, d’une somptueuse volée, qui va sonner la révolte des Blues à la 42e. Avec un but de retard à quelques minutes de rentrer aux vestiaires, Chelsea a fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur Pulisic qui cette fois ne se fait pas prier pour faire 2-2 et ramener les deux équipes à égalités. Mount, à la 48e, est proche de faire 3-2. Mais les deux équipes rentrent aux vestiaires sur une égalité parfaite.

En seconde période, tout est encore possible. Le match est toujours aussi plaisant à regarder. Et les premiers à tenter leur chance sont les Reds. Par deux fois, Mendy doit s’interposer sur Salah tout d’abord, puis Mané ensuite (57e et 59e).

Du côté des Blues, on n’est pas en reste non plus. Pulisic encore lui s’offre un tir à bout portant bien sauvé par Kelleher à la 62e.

Le reste du match ne va plus changer. Le rythme baisse et les occasions sont moins franches. Chelsea pousse en fin de match, bien aidé par son public, mais Liverpool tient bon. Chelsea partage pour la 3e fois en cinq matches.

Au classement, avec 43 unités, Chelsea conserve sa deuxième place avec une longueur d'avance sur Liverpool, qui compte une rencontre en moins. Manchester City caracole en tête avec 53 points.