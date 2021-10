Comme en semaine, face à l’Atalanta en Champions League , la formation coachée par Ole Gunnar Solskjaer est menée de deux buts. La petite remontada de mercredi ne semble pas se répéter. A la 38e minute, Mohamed Salah y va de son petit but et crucifie la défense mancunienne (0-3) . Dans les arrêts de jeu, le buteur égyptien plante une deuxième réalisation (0-4) . 0-4 à la pause : l’échec est cuisant, la mine de Solsjkaer totalement déconfite. C’est la première fois dans l’histoire du club que ce scénario, être mené de quatre buts à la pause, se produit.

On s’attend logiquement à un changement de mentalité chez les visités pour cette deuxième période. Mais, à la 50e minute, Salah marque son troisième but (0-5) ! L’attaquant devenant le premier joueur à inscrire un triplé contre ManU à Old Trafford depuis le Brésilien Ronaldo, en avril 2003 en Ligue des Champions. La déroute est totale et Paul Pogba, monté à la pause, écope de deux cartes jaunes, c’est déjà le retour aux vestiaires pour le médian international français, à l'heure de jeu.

Malgré un but annulé de Cristiano Ronaldo et une barre transversale trouvée par Edinson Cavani, le marquoir ne bougera plus. Défaite incroyable des Mancuniens, le coach Solskjaer, déjà fort critiqué, semble prendre la direction d’une éviction.

Au général, Liverpool passe au deuxième rang (21 unités, soit un point de retard sur Chelsea). ManU est septième (14).