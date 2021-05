Premier League : Manchester United perd contre Leicester et offre le titre à Manchester City, Tielemans à l'assist

Manchester United recevait Leicester dans un match important en vue du championnat, mais aussi de la qualification pour la Ligue des Champions.

Manchester United ne devait pas perdre face à Leicester, sous peine d'offrir le titre à son voisin Manchester City. Et les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont mal commencé la rencontre. Il faut moins de 15 minutes pour que Leicester ouvre le score. A la 11e minute, Thomas réceptionne un centre de Youri Tielemans qui distille son 4e assist (pour 6 buts) de la saison en Premier League. A ce moment-là, City est champion.

Mais, il ne faut que cinq minutes pour que United recolle au score via Greenwood. Si Manchester à les occasions, c'est finalement Leicester qui va faire 1-2 et s'offrir les trois points. Avec cette défaite, Manchester United offre le titre à Manchester City, le 7e de son histoire et le 5e depuis 2012. A noter que Timothy Castagne a joué les 90 minutes et que Denis Praet est resté sur le banc.