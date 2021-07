Premier League – Manchester United : Marcus Rashford va subir une opération de l’épaule et sera indisponible pour 3 mois

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford va subir une opération de l’épaule, a confirmé le club vendredi. L’international anglais devrait être indisponible pour trois mois.

Le joueur de 23 ans souffre de douleurs à l’épaule depuis plusieurs mois. Bien qu’il soit d’avis qu’une opération constitue la meilleure solution, il avait décidé de repousser l’opération après l’Euro. L’Angleterre y a atteint la finale, qu’elle a perdue aux tirs au but contre l’Italie.

Manchester United voulait également réexaminer son épaule avant d’accepter l’opération. "Après discussion avec Marcus, le coach Oleg Gunnar Solskjaer, le staff médical du club et les spécialistes, Marcus sera opéré immédiatement pour traiter sa blessure à l’épaule. Il va maintenant se concentrer sur sa revalidation pour revenir le plus rapidement possible", peut-on lire sur le site web du club.

La saison dernière, Marcus Rashford avait marqué 11 buts en 37 matchs de Premier League.