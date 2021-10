Premier League : Manchester United - Liverpool, les Red Devils doivent se reprendre (direct commenté 17h30)

Le match de la dernière chance pour Ole Gunnar Solskjaer ? Mis sous pression par un début de saison mitigé et fragilisé par de supposées tensions naissantes avec la star Cristiano Ronaldo, le coach norvégien de Manchester United pourrait jouer son va-tout dimanche après-midi face à Liverpool.

Alors qu'ils avaient brillamment commencé la saison, les Mancuniens ont en effet brutalement lâché du lest ces dernières semaines et restent sur trois matches sans victoires, dont une lourde défaite face à Leicester (4-2). Candidats auto-proclamés au titre après un mercato estival bling-bling, les Red Devils (6e) doivent donc se reprendre pour ne pas déjà laisser filer les principaux concurrents.

Et parmi cet essaim de concurrents potentiels dans la course au titre, on pointera évidemment Liverpool, leur adversaire du jour. Dernière équipe invaincue de Premier League (5 victoires, 3 partages), les Reds semblent avoir trouvé leur vitesse de croisière et restent sur une plantureuse victoire sur le terrain de Watford et un succès crucial mais étriqué contre l'Atletico Madrid en Ligue des Champions.

Lequel de ces deux poids lourds anglais parviendra à remporter ce choc ? La réponse dès 17h30.