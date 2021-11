Premier League - Manchester United : Le surprenante piste menant à Rudi Garcia

Rudi Garcia à Manchester United. Si la rumeur paraissait farfelue, la piste serait bien sérieuse et l’entraîneur français a même été auditionné par les Red Devils.

Consultant sur Canal + lors du match Manchester City – PSG, Garcia n’a pas souhaité commenter les rumeurs mais n’a pas non plus réfuté les informations : "On m’annonce à Manchester, j’y suis à Manchester… (rires) Je suis là pour commenter ce match. Je n’ai pas eu l’habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec des clubs, je n’ai rien à dire sur ce sujet. C’est l’un des grands clubs européens. Encore une fois, je ne confirme pas et je n’infirme pas ces rumeurs du jour ou ces informations".

Ole Gunnar Solsjkaer remercié, les Red Devils souhaiteraient prendre le temps pour trouver le candidat idéal et voudraient donc engager un entraîneur intérimaire qui ne ferait que terminer la saison.

Pour ce faire, les dirigeants mancuniens auraient donc jeté leur dévolu sur le Français. Il faut dire que le tacticien a la cote. Si en France, sa fin de parcours en eau de boudin à Marseille et son passage mitigé à Lyon sont encore bien présents dans les mémoires, de l’autre côté de la Manche, c’est une autre histoire.

Doublé championnat-coupe avec Lille, deux fois vice-champion avec la Roma, Finale d’Europa League avec Marseille, élimination de Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions avec Lyon en 2020, sa capacité à faire revivre des clubs en difficulté est appréciée en Angleterre.

De plus, Rudi Garcia a géré des ego comme Memphis Depay et a fait éclore un tout jeune Eden Hazard à Lille, un savant mélange nécessaire pour gérer le vestiaire mancunien.

Dernier atout apprécié par la direction des Red Devils, Rudi Garcia parle très bien anglais.

Si son profil semble plaire, il n’est toutefois pas le seul à avoir été auditionné puisque Lucien Favre, Ernesto Valverde, Paulo Fonseca et Ralf Rangnick ont également été auditionnés par Manchester United.