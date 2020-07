Premier League : Manchester United et Chelsea en Ligue des Champions, Watford et Kabasele relégués

Course à la Ligue des Champions, bataille pour l’Europa League et lutte pour le maintien : la dernière journée de Premier League était amenée à livrer ses derniers verdicts ce dimanche.

Tournant du match : Jonny Evans tacle Anthony Martial dans le rectangle

Un privilège qui est revenu à Manchester United, finalement 3e du classement avec 66 pts grâce à sa victoire 0-2. Les Red Devils ont parfaitement négocié la rencontre en forçant Leicester City à se découvrir. Les Foxes, avec Youri Tielemans dans le onze de base, ne pouvaient pas se contenter d’un partage et ont tenté de débloquer le marquoir, notamment via Jamie Vardy dont un coup de tête a terminé sur la transversale (60e).

Une perte de balle de Choudhury à la 70e minute a fait basculer la rencontre. Parti au but, Anthony Martial s’est fait tacler par Jonny Evans dans le rectangle et a permis à Bruno Fernandes de se présenter sur le point de penalty et de faire 0-1. En fin de match, l’exclusion d’Evans (90e+4) et le but de Jessy Lingard (90e+8) ont définitivement anéanti les espoirs des hommes de Brendan Rodgers.

Mal en point en cette deuxième partie de championnat, Leicester a donc fini par sortir du top 4 définitivement. Cinquièmes avec 62 points, les Foxes joueront les poules de l’Europa League la saison prochaine