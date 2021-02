Premier League : Manchester United bat Newcastle et reprend la 2e place à Leicester

Vainqueurs 3-1 de Newcastle, dimanche soir en conclusion de la 25e journée, Manchester United a repris la 2e place de la Premier League, ex aequo avec Leicester. Les Red Devils comptent dix points de retard sur leurs voisins de City vainqueurs plus tôt dans la journée d’Arsenal (0-1).

Manchester United a infligé une 9e défaite sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à des Magpies, 17es avec 25 points, qui n’ont plus que trois points d’avance sur la zone rouge où Fulham est le mieux placé avec 22 points.

Le match aura été assez bizarre, Marcus Rashford ouvrant le score après une première demi-heure très poussive des siens, d’un bel enchaînement dribble-frappe au premier poteau (1-0, 30e). Ce but a encore plus motivé Newcastle et Allan Saint-Maximin qui a égalisé d’une belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e). Newcastle semblait le plus proche de reprendre l’avantage en début de seconde période, quand Daniel James a hérité d’un ballon au deuxième poteau et marqué d’une frappe rageuse peu avant l’heure de jeu (2-1, 57e). Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un succès mérité et important (3-1, 75e).