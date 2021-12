Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour Manchester United face à Arsenal ce jeudi soir. Deux buts décisifs puisque les Mancuniens se sont imposés 3-2 face aux Gunners. Il s'agissait également des 800e et 801e buts en tant que footballeur professionnel pour CR7. Il devient le tout premier joueur de l’histoire à franchir cette barre, jusque-là inatteignable.

Mais où s’arrêtera-t-il ? Cristiano Ronaldo, machine à buts de son état, bat tous les records et il le doit en bonne partie à sa longévité hors-norme. C’est bien là qu’il parvient à faire la différence avec les surdoués des générations précédentes. À 36 ans, bientôt 37, le Portugais aurait pu choisir de quitter la Juventus pour jouer en Chine, au Qatar ou aux USA. Mais il a préféré se remettre en danger en retournant à Manchester United, club qu’il avait quitté au sommet de son art.

Et il n’est pas revenu pour faire partie du décor. Il marque, il porte son équipe à lui tout seul en Ligue des Champions cette saison, et il ne s’en tire pas trop mal non plus en Premier League, alors que les Red Devils traversent une phase compliquée. Il totalise douze buts et deux passes décisives cette saison.

Mais les chiffres qui laissent sans voix, sont ceux qui regroupent sa carrière dans son ensemble. Un total de 801 buts répartis comme suit :

450 pour le Real Madrid

130 pour Manchester United

101 pour la Juventus de Turin

5 pour le Sporting Portugal

115 pour l’équipe nationale portugaise

Quelques jours après sa sixième place au classement du dernier Ballon d’Or, CR7 continue à faire ce qu’il fait de mieux : marquer.