C’est ce qu’on appelle une exclusion stupide et évitable. Face à Manchester City, Raul Jimenez a mis moins d’une minute pour prendre deux cartons jaunes et se voir désigner la direction des vestiaires.

En Premier League, Wolverhampton se déplaçait ce samedi après-midi sur la pelouse de Manchester City avec Leander Dendoncker dans son onze de base. Alors qu’on semblait se diriger vers la mi-temps sans le moindre but, Raul Jimenez a fait basculer la rencontre en moins d’une minute.

Dans le temps additionnel, l’attaquant mexicain a d’abord écopé d’une carte jaune pour une faute sur Rodri. Une trentaine de secondes plus tard, alors que l’Espagnol cherchait à jouer le coup franc, le buteur des Wolves décide de se placer à seulement un mètre de son adversaire et se retrouve sur la trajectoire du ballon lorsque Rodri décide de relancer le jeu.

L’arbitre n’hésite pas une seconde et lui montre la sortie. Une image qui risque de faire beaucoup parler en Angleterre entre les partisans du règlement et ceux qui préfèrent plutôt "l’esprit du jeu".

Au final, sans briller et avec Kevin de Bruyne pour le dernier quart d’heure, Manchester City s’est imposé 1-0 grâce à un penalty de Raheem Sterling. Cette victoire permet aux hommes de Pep Guardiola de prendre provisoirement quatre et cinq points d’avance sur Liverpool (qui accueille Aston Villa) et Chelsea (qui accueille Leeds).