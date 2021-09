Premier League : Manchester City s’impose en patron face à des Blues impuissants (0-1), Manchester United trébuche contre Aston Villa

Manchester City s’est imposé en patron face à des Blues timorés à Stamford Bridge ce samedi (0-1) lors de la sixième journée de Premier League. Dominateurs, les Citizens de Kevin de Bruyne ont marqué le but victorieux en début de seconde période grâce à Gabriel Jesus (53’). Privé de ballon, Romelu Lukaku s’est démené mais n’a pu trouver le chemin des filets. Avec cette belle victoire en déplacement, les Skyblues remontent à la deuxième place du championnat anglais.

Le début d’une partie d’échecs

Les Citizens jouent très haut en ce début de rencontre et ne laissent pas respirer leurs adversaires. La paire Lukaku-Werner, titularisée pour la première fois, est privée de ballon au même titre que les trois milieux de terrain de Chelsea (Kovacic – Kanté – Jorginho).

C’est une véritable opposition de style à laquelle on assiste en première période avec d’un côté les Blues, dans un système à 5 derrière, qui essayent de partir en contre ; et de l’autre, les Skyblues qui pressent très haut et harcèlent les défenseurs adverses.

Les joueurs de Pep Guardiola tentent leur chance à plusieurs reprises, à l’instar de De Bruyne, mais sans trouver le cadre. Fantomatique offensivement, Chelsea est comme à son habitude très solide derrière. En fin de première période, Jesus manque une belle opportunité.

Jesus, le sauveur

Et ce qui devait arriver arriva. Au retour des vestiaires, les Citizens poursuivent leurs efforts et trouvent l’ouverture via Gabriel Jesus. Sur un corner joué à deux, Cancelo feinte et tire sur Jesus qui contrôle et marque à la retourne. Premier tir cadré de la rencontre et premier but (0-1, 53’).

Quatre petites minutes plus tard, Grealish pense doubler la mise mais Mendy réalise une magnifique parade et dans la foulée, Thiago Silva sauve les siens en repoussant sur la ligne une nouvelle frappe de Jesus. Les Blues peuvent souffler.

Le portier de Chelsea se met à nouveau en évidence en fin de rencontre en détournant une tentative de lob de Grealish (83'). Les locaux jettent leurs dernières forces dans la bataille mais Man City ne rompt pas et remporte ce choc sur le plus petit des scores (0-1). Guardiola, qui restait sur 3 défaites consécutives face à Tuchel et Chelsea, tient sa revanche.