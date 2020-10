Premier League : Manchester City partage pour le retour de De Bruyne, Antonio plante une jolie bicyclette

Manchester City a été accroché 1-1 sur le terrain de West Ham samedi lors de la 6e journée de Premier League. De retour de blessure, Kevin De Bruyne est monté au jeu à la 68e minute mais n'a pas pu aider son équipe à inverser totalement la tendance.

À la 18ème, Michail Antonio a ouvert le score et régalé un London Stadium malheureusement vide. L’attaquant de West Ham United a planté une bicyclette ou un retourné (au choix). Centre de Vladimir Coufal vers le petit rectangle. Gros duel entre Antonio et Ruben Dias. Dos au but, le joueur anglais fait opposition avec son corps et reprend le centre en un temps. Délicieux.

Les Cityzens sont parvenus à égaliser en seconde période grâce à Phil Foden (51ème). Au classement, Manchester City (qui compte un match de retard) et West Ham comptent chacun huit points et occupent respectivement la dixième et onzième place.