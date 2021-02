Premier League : Manchester City ne faiblit pas, Leicester repasse devant Liverpool

City a repris trois points d'avance en allant l'emporter tout en maîtrise à Burnley (2-0), mercredi, pour la 22e journée de Premier League, alors que Leicester a repris place sur le podium en gagnant à Fulham (2-0).

►►► A lire aussi : 9-0, huit buteurs différents : Manchester United ne fait qu’une bouchée de Southampton

City inarrêtable

Contre un de ses souffre-douleurs favoris, City a remporté sa 13e victoire de suite, toutes compétitions confondues, un record dans l'histoire du club.

Avec 47 points, les hommes de Pep Guardiola remettent de la distance avec leur dauphin United et comptent un match en moins.

Compte tenu de l'état de forme actuel des Citizens, cela ressemble déjà à un gouffre.

Battre Burnley, qu'ils ont dominé 12 fois sur les 13 dernières confrontations, pour un nul, en inscrivant au moins trois buts à 8 reprises, n'est pas forcément très impressionnant.

Mais cela fait désormais 6 matches que City n'a plus encaissé de but et si Ederson est encore loin du record absolu de 14 "clean sheet" successives d'Edwin van der Saar en 2008/2009 avec les Red Devils, sa solidité défensive continue d'impressionner.