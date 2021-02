Premier League : Manchester City humilie Liverpool et s'échappe en tête

Ce dimanche, en fin d’après-midi, Manchester City se rendait sur la pelouse de Liverpool, champion sortant, pour un choc aux airs de passation de pouvoir.

Les hommes de Pep Guardiola ont pris le meilleur, notamment en deuxième période, sur ceux de Jurgen Klopp (1-4), possédant dorénavant cinq unités d'avance, 50 contre 45, (et un match de moins) sur Manchester United. Leicester est 3e (43), Liverpool 4e (40) et West Ham 5e (39).

City a manqué un penalty (37e), par Ilkay Gundogan, mais n’a pas fait dans la dentelle en deuxième période. Le même Gundogan a planté un doublé (49e et 73e) avant des buts de Raheem Sterling, esseulé au deuxième poteau (76e), et Phil Foden, d'une frappe puissante du gauche (83e). Mo Salah a lui planté la réalisation des Reds, sur penalty (63e). La formation de Klopp est plus que jamais à la peine.

City était toujours privé de Kevin De Bruyne, Divock Origi, de son côté, est resté sur le banc.