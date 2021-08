Premier League : Manchester City débute sa conquête d’un 8e titre à Tottenham sans Kevin De Bruyne (Live commenté à 17h30)

The Premier League is back ! Et dès la première journée de cette nouvelle saison anglaise, il y a déjà une belle affiche. Tottenham, décevant 7e de la dernière saison a fait le ménage dans son vestiaire : exit José Mourinho, parti à l’AS Roma, les rennes du club sont désormais dans les mains du Portugais Nuno Espirito Santo, coach de Wolverhampton les quatre dernières saisons.

Orphelin de Toby Alderweireld, parti au Qatar, les Spurs, assez discret pour l’instant sur le mercato estival auront fort à faire face au champion en titre, Manchester City, qui a frappé un gros coup sur le marché des transferts il y a quelques jours en signant Jack Grealish pour plus de 100 millions d’euros. Par contre, les Citizens ont frappé moins fort en Community Shield, battus par Leicester dans l’équivalent de la Supercoupe anglaise. Un match que n’a pas disputé Kevin De Bruyne. Le maître à jouer de Pep Guardiola souffre toujours de sa blessure à la cheville encourue à l’Euro et devrait manquer le début de saison de son club. Le Catalan avait d’ailleurs annoncé que KDB serait absent "un bon moment" avant le match contre Leicester.

Enfin, comment ne pas évoquer que ce duel Tottenham-Manchester City se fait sur fond de saga Harry Kane. Le numéro 10 des Spurs et capitaine de la sélection anglaise est toujours cité avec insistance à City mais le deal serait toujours loin d’être fait selon la presse britannique. Kane devrait d’ailleurs disputer cette première rencontre de la saison, avec les Spurs.

Suivez le match en direct commenté dès 17h30.