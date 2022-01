Les deux équipes sont en grande forme au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre. Du côté des Gunners, Martinelli se met rapidement en évidence en réalisant des gestes techniques de grande classe dont un superbe contrôle en début de partie. Le Brésilien est d’ailleurs tout près d’inscrire le premier but du match mais son compatriote Ederson détourne le ballon (16').

Les latéraux de Manchester City sont en difficultés face aux virevoltants Gunners. Et ce qui devait arriver arriva. À la demi-heure, Tierney, libre de tout marquage, s’avance et sert Saka dans l’axe qui frappe en un temps de son pied gauche pour tromper Ederson (1-0, 31'). Premier but de l’année en Premier League et sixième réalisation de la saison pour le jeune anglais.

Loin d’être rassasiés, les Gunners poursuivent leurs efforts pour tenter de doubler le score. Martinelli, en grande forme, cherche la lucarne opposée de son pied droit mais sa frappe enroulée passe légèrement au-dessus du but d’Ederson (39'). Inarrêtable en ce début d’après-midi, l’ailier de 20 ans ponctue son excellente première période par un raid en solitaire sur la gauche avant de trop croiser son tir (43').