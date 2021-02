Manchester City a frappé un nouveau grand coup en l'emportant 1-3 face à Everton ce mercredi en match en retard de la 16e journée de Premier League. Phil Foden, Riyad Mahrez et Bernardo Silva ont inscrits les buts pour les Cityzens alors que le but de Richarlison n'a servi à rien. On se réjouira du retour de Kevin De Bruyne qui, blessé, n'avait plus joué depuis le 20 janvier. Quant au club, il compte désormais dix points d'avance sur son dauphin de Manchester United... Le titre semble se profiler pour les Cityzens.

