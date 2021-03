Premier League : Manchester City annonce le départ de Sergio Agüero cet été, la place ouverte pour Lukaku ?

"Quand un cycle touche à sa fin, beaucoup de sensations surviennent. Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué sous le maillot de Manchester City. J’ai rejoint une équipe en construction en 2011 et avec beaucoup de joueurs, nous avons gagné notre place parmi les plus grands du monde. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même jusqu’en fin de saison pour encore remporter des titres", a déclaré le joueur sur son compte Twitter .

C’est une légende du club qui s’en va. Après dix ans de très bons services, Manchester City fait ses adieux cet été à Sergio Agüero . "C’est l’un des joueurs les plus décorés et les plus respectés à avoir porté le maillot de City", explique le club dans un communiqué.

Arrivé de l’Atletico Madrid à l’été 2011, l’attaquant facture pour son club 384 matches, 257 buts et 73 assists. Un total impressionnant qui fait d’Agüero le meilleur buteur du club, loin devant Erik Brool et ses 177 réalisations.

Parmi ses buts, l’un des plus célèbres et importants est celui qui a offert le titre à City en 2012, le premier depuis 1968, lors de la dernière minute de la dernière journée contre Queens Park Rangers. Agüero a ajouté des sacres en 2014, 2018 et 2019, remportant également une fois la FA Cup (2019) et cinq fois la Coupe d’Angleterre.

"Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de la Premier League et est le meilleur buteur en termes de buts marqués par minute jouée, rajoute le communiqué.

Khaldoon Al Mubarak, le Président du club a déclaré : "La contribution de Sergio Agüero à Manchester City au cours des dix dernières années ne peut être surestimée. Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football."

Une légende qui sera gravée via une statue et qui se tiendra aux côtés d’anciens grands joueurs, parmi lesquels Vincent Kompany et David Silva.

Le club indique qu’il va "commencer à travailler sur les plans pour marquer son départ lors du dernier match à domicile de la saison, contre Everton", et espère que "des milliers de supporters seront autorisés à se rendre à l’Etihad Stadium pour rendre hommage à sa contribution et à ses réalisations extraordinaires."

Cette saison, Agüero a été écarté plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou puis du coronavirus. Il a disputé huit matchs de championnat (1 but) et cinq de Ligue des Champions (2 buts).

Si Agüero s’en va, Manchester City va devoir se trouver un numéro 9. Une place que pourrait prendre un certain Romelu Lukaku. Du côté de l'Argentin, il est cité pour rejoindre son compatriote et ami Lionel Messi au FC Barcelone.