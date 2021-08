Leicester, réduit à dix en fin de première période suite à l'exclusion d'Ayoze Perez, s'est incliné 4-1 sur la pelouse de West Ham ce lundi en clôture de la deuxième journée de Premier League.

Après les buts londoniens signés Pablo Fornals (26' 1-0) et Saïd Benrahma (56' 2-0), le Diable Rouge Youri Tielemans a inscrit son premier but de la saison et rendu espoir aux Foxes en réduisant la marque à vingt minutes du terme (69' 2-1). Mais dans la foulée, Michail Antonio s'est offert un doublé (80' 3-1, 84' 4-1) pour sceller la victoire des Hammers.

Les deux autres Belgian Foxes, Dennis Praet et Timothy Castagne, sont restés sur le banc durant toute la rencontre.

Après deux succès consécutifs (1-0 face à Manchester City lors du Community Shield, 1-0 contre Wolverhampton dans le cadre de la première journée de Premier League), Leicester City a donc subi sa première défaite de la saison.

West Ham, auteur d'un 6/6, rejoint le peloton de tête de la Premier League (Chelsea, Liverpool, Brighton et Tottenham), alors que Leicester (3/6) pointe désormais à trois longueurs de la première place.