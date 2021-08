Premier League : Lukaku signe un retour monstrueux en Premier League pour la victoire de Chelsea à Arsenal

Chelsea a facilement battu Arsenal pour cette deuxième journée de Premier League (0-2). Romelu Lukaku a inscrit son premier but de la saison pour son retour chez les Blues. Outre son but, c’est la justesse de son jeu qui a convaincu. Les Blues sont de vrais candidats au titre en Angleterre.

Romelu Lukaku effectue sa rentrée pour le compte de son club de coeur. Le Belge suscite toutes les discussions en préambule à ce derby de Londres. Et il ne met pas longtemps avant de confirmer son statut de point de référence pour l’attaque des Blues. Dos au but, il remise un ballon de Mateo Kovacic dans la verticalité. Le croate oriente à droite alors que Big Rom poursuit sa course en direction du but, se défait (trop facilement) de son défenseur Pablo Mari et conclut dans le petit rectangle grâce au service de Reece James. Quelle rentrée rêvée pour l’ancien intériste (0-1). Déjà incontournable dans la construction offensive des Blues, il démontre sa faim de buts en tentant sa chance à plusieurs reprises dans les 45 premières minutes. Son opposant direct, Pablo Mari, est averti pour une grossière faute sur le Belge à la 34e minute.

En face, Arsenal patauge. Mis à part une frappe d’Albert Sambi Lokonga (29e) qui montre à nouveau un intéressant esprit d’initiative de la part de l’ancien anderlechtois, les Gunners ne proposent que trop peu. A la 36e minute, Les Blues font même le break. Lukaku laisse intelligemment passer un ballon pour Mason Mount, qui met Reece James sur orbite (0-2). Décidément autre grand animateur du match, Reece James commet une faute dans le rectangle pour sécher Bukayo Saka. L’arbitre ne bronche pas, pas plus que le VAR, et renvoie les équipes aux vestiaires.