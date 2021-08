Premier League : Lukaku espère fêter son retour à Chelsea dans un derby contre Arsenal et Sambi (Live commenté dès 17h30)

Deuxième journée de championnat de Premier League et déjà un derby de Londres ! Un derby synonyme aussi de retrouvailles avec l’Angleterre pour Romelu Lukaku qui pourrait jouer ses premières minutes de jeu sous son nouveau maillot Blues. En face, Albert Sambi Lokonga et Arsenal tenteront de lancer leur saison après un départ manqué le week-end dernier face au promu de Brentford.

Quoi de mieux qu’un derby pour bien lancer une nouvelle aventure professionnelle. C’est ce que Romelu Lukaku doit se dire depuis le début de sa semaine d’entraînement à Chelsea. Présenté il y a quelques jours par les Blues, le Belge s’est dit prêt à jouer dès ce week-end. Reste à savoir si son entraîneur, Thomas Tuchel pense la même chose. D’autant plus que la première des champions d’Europe en Premier League s’est plutôt bien déroulée : une écrasante victoire 3-0 face au Crystal Palace de Christian Benteke et Patrick Vieira.

►►► À lire aussi : Romelu Lukaku a participé à son premier entraînement avec Chelsea

Par contre, pour Arsenal, le début de saison n’est pas idéal. Battus en ouverture de la saison sur la pelouse de Brentford, les Gunners inquiètent, encore. Même si cette défaite est due aussi en partie aux 4 cas de Covid (Lacazette, Aubameyang, Willian et le gardien de but remplaçant Alex Runarsson) qui ont touché le club. Et malgré ses absences le match n’a pas été reporté, comme c’était le cas la saison dernière, à la grande surprise du coach Mikel Arteta. "J’étais surpris, mais les autorités ont décidé que la meilleure chose à faire était de jouer le match", a expliqué le coach.

Les Gunners ont donc évolué avec une équipe très jeune pour cette première de la saison et il y avait quelques éléments à positifs à tirer de la partie, comme la prestation de Sambi Lokonga. Le jeune Diable espérera faire aussi bien, voir mieux, pour sa première devant ses supporters et surtout face à un adversaire aussi important que Chelsea.

►►► À lire aussi : Mercato : Odegaard transféré définitivement à Arsenal

Un duel déjà très important donc avec deux Belges potentiellement titulaires au coup d’envoi. La rencontre est à suivre dès 17h30 en live commenté.