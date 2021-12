Premier League : Lukaku buteur pour Chelsea qui partage face Brighton, De Bruyne à l’assist offre la victoire face à Brentford

Et ce choix tactique de Tuchel va sourire tout d’abord aux Blues car c’est grâce à un but de Romelu, son 5e en championnat, que Chelsea va prendre les devants. L’attaquant trouve l’ouverture sur corner à la 28e minute de jeu. Les Blues, bien en jambes en début de rencontre, vont par la suite bien souffrir, tant Brighton va pousser les locaux dans leurs retranchements.

On jouait la suite de la 20e journée de Premier League ce mercredi. Chelsea recevait Brighton, tandis que Manchester City se déplaçait à Brentford. Deux rencontres importantes avant les deux chocs de ce week-end (Arsenal – Manchester-City et Chelsea – Liverpool). Dans chaque rencontre, nos Belges se sont mis en valeur.

Si Chelsea laisse filer deux points précieux, Manchester City a l’occasion de prendre encore un peu plus d’avantages en championnat.

Et ici aussi, un Belge a bien aidé son équipe. Pas de but pour Kevin De Bruyne, mais un assist, son 1er de la saison en championnat. Et c’est Phil Foden qui en a profité pour lancer l’équipe de Pep Guardiola vers la victoire.

En seconde période, City se procurent tout un tas d’occasions, dont ce poteau pour Kevin De Bruyne ou encore ce but refusé pour Laporte, mais le plus dur est fait. Les Skyblues s’imposent et font la toute bonne opération au classement général avec la défaite de Liverpool et le partage de Chelsea.