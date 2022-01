Le défenseur français d'Everton, Lucas Digne, a demandé à partir, a révélé mardi l'entraîneur des Toffees, Rafael Benitez, qui ne le fait plus jouer depuis début décembre.

Digne, 28 ans, n'a plus évolué pour Everton depuis le derby de la Mersey, perdu début décembre contre les Reds en Premier League. Le club est 15e du championnat et l'entraîneur ne compte plus sur son latéral international français, remplaçant le week-end dernier contre Brighton.

"Je pense que c'est très clair", a dit Benitez vendredi en conférence de presse: "Que dire à un joueur qui ne veut plus être là. C'est très simple. J'ai eu deux conversations avec lui. Il m'a dit ce qu'il pensait".