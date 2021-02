Premier League : Liverpool perd encore un défenseur, Fabinho souffre d'une blessure musculaire

Liverpool continue de se débattre avec des problèmes de personnel en défense. Fabinho, à l’origine milieu de terrain mais souvent défenseur central dans l’équipe du coach Jürgen Klopp ces derniers mois, souffre d’une blessure musculaire et est déjà certain de manquer le match de samedi (à 13h30) à Leicester City. On ne sait pas s’il sera rétabli pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi à Budapest contre Leipzig. Liverpool a vu successivement Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joël Matip être indisponibles.

C’est la raison pour laquelle, le dernier jour du mercato d’hiver, Ozan Kabak (Schalke 04, location) et Ben Davies (Preston End) ont été recrutés comme deux nouveaux défenseurs. Il est possible que l’un d’entre eux fasse ses débuts samedi.

Liverpool et Leicester sont actuellement 4e et 3e de la Premier League. Ils ont respectivement 10 et 7 points de retard sur le leader Manchester City.