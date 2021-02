Premier League : Liverpool - Manchester City en direct (LIVE commenté 17H30)

Manchester City se rend dimanche à Liverpool pour un choc qui pourrait avoir un air de passation de pouvoir si le leader, en pleine forme, s'imposait chez le tenant du titre, pas épargné par les blessures.

Les Reds, quatrièmes, sont dans une mauvaise passe après avoir concédé deux défaites en cinq matches de championnat alors que les Mancuniens sont dans une forme étincelante avec neuf succès consécutifs en Premier League, et treize toutes compétitions confondues depuis la mi-décembre.

Les hommes de Pep Guardiola, qui comptent sept points d'avance sur ceux de Jürgen Klopp, tout en ayant disputé un match en moins, ont confiance en leurs atouts pour obtenir une victoire qui serait un pas important vers une septième couronne nationale.

D'autant que les Reds vivent également dans l'incertitude par rapport à leur huitième de finale aller de Ligue des Champions prévu le 16 février sur le terrain du RB Leipzig, le déplacement en Allemagne leur étant interdit en raison de la pandémie de Covid-19.

Privés notamment en défense de Joël Matip et de Virgil van Dijk, ils se sont renforcés in extremis dans ce secteur lundi avec les arrivées de Ben Davies en provenance de Preston North End et du Turc Ozan Kabak, prêté par Schalke.