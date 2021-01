Leader de la Premier League pour la première fois depuis plus de trois ans, Manchester United ira défier dimanche Liverpool dans son stade d'Anfield, pour le sommet de la 19e journée.

Les Red Devils ont profité du rattrapage de leur match en retard de la première journée, en milieu de semaine, pour prendre trois longueurs d'avance sur le tenant du titre et ils vont entamer une nouvelle journée de championnat dans la peau du leader pour la première fois depuis septembre 2017.

Avec une différence de buts moins favorable, United est cependant assuré de perdre la tête s'il est défait. Mais les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer iront sans complexe à Anfield.

Ses hommes restent sur neuf victoires et deux nuls sur les onze derniers matches de championnat et ont pris 22 points sur 24 possibles à l'extérieur depuis le début de la saison.

En face, les Reds semblent plus pâles. Ils restent sur trois journées sans victoire (2 nuls, 1 défaite) et ont lâché beaucoup de points contre des mal classés dernièrement : Brighton (1-1), Fulham (1-1), West Bromwich Albion (1-1) ou Newcastle (0-0). Pour autant, sur leurs terres, ils restent pratiquement intraitables avec sept succès et un nul en huit rencontres à Anfield.

Ce duel au sommet pourrait faire les affaires des poursuivants à commencer par Manchester City, en embuscade à quatre longueurs de United et une de Liverpool.

Les compositions :

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Shaqiri, Thiago; Mane, Salah, Firmino.

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial.