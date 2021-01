Premier League : Liverpool invaincu à domicile depuis 67 matches, encore loin du record de Chelsea

Ce lundi, Liverpool se déplace à Southampton et ne pourra donc pas continuer sa série de matches sans défaite à domicile. Si le club de la Mersey trône toujours en tête de la Premier League, à égalité de points de Manchester United, il le doit notamment à ses points pris dans son stade.

Invaincu depuis presque 4 ans

Même si Liverpool est en tête de la Premier League, il est un rien moins fringant que la saison passée quand il dominait outrageusement le championnat. Mais le club peut cependant compter sur sa forteresse d’Anfield. Car Salah et compagnie continuent d’être invaincu dans leur stade depuis presque quatre ans. La dernière défaite de Liverpool date du 23 avril 2017 contre Crystal Palace avec un doublé de Christian Benteke. A l’époque, Divock Origi et Simon Mignolet étaient titulaires pour le club de la Mersey.

L’artisan de cette série se nomme Jürgen Klopp. L’Allemand, arrivé en octobre 2015 en Angleterre affole les statistiques. Sur le banc de Liverpool, Klopp, c’est 198 matches, 127 victoires, 47 partages et 24 défaites. Mais surtout une ligue des Champions en 2018 et une Premier League en 2019, un trophée qui échappait aux Reds depuis trente ans et la saison 1989-1990.

