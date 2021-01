Premier League : Liverpool et Manchester United se neutralisent dans un 0-0 soporifique

Liverpool et Manchester se sont quittés sur un triste 0-0. Les deux équipes, qui ont avant tout pensé à faire déjouer l’adversaire, repartent avec un point qui maintient le statu quo en haut du classement. Paul Pogba a manqué la balle de match dans les dernières minutes.

C’est un véritable classique anglais qui revêt une saveur encore plus particulière cette saison : Manchester United aborde cette rencontre dans la peau du leader de la Premier League, pris en chasse par un peloton dans lequel on retrouve Liverpool, à 3 points. La première mi-temps est tactique, les deux équipes excellent dans l’idée d’empêcher l’adversaire de tirer au but. Il n’y a qu’une frappe cadrée à se mettre sous la dent, une balle molle de Roberto Firmino pour David De Gea. Liverpool traverse une pénurie de ressources défensives : pas de Van Dijk, pas de Gomez, pas de Matip. C’est un duo inédit composé de Henderson et Fabinho qui est aligné en défense centrale. La deuxième période est du même tonneau avec très peu d’occasions de but. A l’entrée du dernier quart d’heure, Bruno Fernandes se crée la meilleure possibilité en reprenant un centre en retrait. Le Portugais, omniprésent dans cette saison mancunienne, trouve Alisson. La réponse de Liverpool vient du pied droit de Thiago. De Gea réalise une parade spectaculaire. Pogba hérite de la balle de match à la 83e minute mais bute une nouvelle fois sur Alisson. La montée de Divock Origi dans les dernières minutes ne change rien. Les deux équipes se quittent dos à dos. Man Utd reste en tête de la Premier League, avec deux points d’avance sur Leicester et trois sur Liverpool. Les Reds toussotent dans cet hiver de Premier League : ils n’ont plus gagné depuis 4 matchs et n’ont marqué qu’un seul but sur ce laps de temps.

Les compositions :

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson ; Wijnaldum, Shaqiri, Thiago ; Mane, Salah, Firmino.

Manchester United : De Gea ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw ; McTominay, Fred ; Rashford, Fernandes, Pogba ; Martial.