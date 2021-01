Premier League : Liverpool bat Tottenham et se replace au classement

Liverpool est venu à bout de Tottenham (score : 1-2) lors de la 20e journée de Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp font la bonne opération du jour et se replacent à la 4e place au général.

Le résumé du match :

C’était le choc de cette journée et les joueurs ont répondu présents. Car Liverpool était un peu dans le dur ces derniers temps (3/15). Mais comme depuis quelques années, Klopp a pu compter sur son trio magique Salah, Firmino et Mané pour semer la panique dans la défense de Tottenham.

C’est tout d’abord Firmino qui a ouvert les hostilités à la 49e minute de jeu dans une première mi-temps qui aura vu Son et Mané se procurer d’énormes occasions d’ouvrir le score. Mais quand ce n’est pas le Var qui annule le but de Son (3e), c’est Mané (3e et 25e) qui se loupe face à Lloris.

Une première mi-temps dominée par Liverpool, qui se termine donc sur le score de 0-1.

Ce but libère Liverpool qui va rapidement faire 0-2 lors du deuxième acte via Alexander-Arnold (47e). Et alors qu’on se dit que Liverpool a fait le plus dur, moins d’une minute plus tard, Tottenham arrive enfin à faire trembler les filets d’Alison. Sur une magnifique frappe de Hojbjerg, Tottenham reprend espoir.

Des espoirs qui vont durer lorsque l’arbitre annule à la 56e un but de Salah pour une faute de la main de Firmino.

Mais il était dit que Mané, intenable ce soir, allait inscrire son petit but. A la 65e, le Sénégalais est récompensé de ses efforts et inscrit son 7e but de la saison.

La montée au jeu de Bale à la 81e ne changera plus rien, Tottenham s’incline à domicile et fait la mauvaise opération du jour.

Au classement général, Liverpool remonte à la 4e place. Tottenham est 6e à 4 points de son adversaire du jour mais avec un match de moins.