Ce dimanche après-midi, West Ham reçoit Arsenal pour le compte de la 29e journée de Premier League, le championnat anglais de football.

La première étincelle dans cette rencontre arrive du pied droit de Jesse Lingard, médian anglais prêté par Manchester United à West Ham. Le droitier revit complètement (c'est son cinquième but depuis février) alors qu'il était sur une voie de garage chez les Mancuniens.

A la 15e minute de jeu, servi à l'entrée du grand rectangle, il décoche une frappe puissante et précise dans la lucarne opposée de la cage des Gunners. Une belle inspiration qui en appellera une deuxième deux minutes plus tard : une passe décisive (sa troisième depuis la même période) pour Jarrod Bowen, élément offensif des Hammers. Lingard joue un coup franc rapidement et sert parfaitement son équipier dans la profondeur. La défense d'Arsenal est en retard et ne peut que constater les dégâts.

Mener 2-0 aussi rapidement dans une partie, le meilleur moyen de mettre son adversaire en grande difficulté.