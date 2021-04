Premier League : Lingard conclut un slalom géant somptueux, Dendoncker inscrit son 1e but de la saison

Ce lundi soir, alors que West Ham se déplaçait sur le terrain de Wolverhampton , Lingard a, à nouveau confirmé, sa forme resplendissante en inscrivant un but de toute beauté. Sur une contre-attaque express de son équipe, il a récupéré le ballon juste avant la ligne médiane avant de débouler telle une tornade dans le camp adverse, de mystifier plusieurs adversaires d'un sprint supersonique et de crucifier Patricio, le gardien des Wolves .

Mis sur les bons rails par ce but, West Ham a ensuite déroulé, menant 0-3 après 38 minutes. Mais juste avant l'entracte, Leander Dendoncker a surgi dans la surface pour inscrire son tout premier but de la saison d'une tête puissante et réduire la marque. Et si Silva a inscrit le but de l'espoir à la 68e, les Wolves s'inclinent finalement 2-3.