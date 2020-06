Premier League : Les fans anglais chanteront virtuellement pour soutenir leur équipe

La chaîne Sky Sports, qui détient la majeure partie des droits du foot anglais, va se montrer créative pour permettre aux supporters de soutenir leur équipe lors de la reprise de la Premier League, à huis clos, dès le 17 juin. A défaut de pouvoir se réunir dans les stades ou dans les bars pour regarder les matchs, les supporters anglais se verront proposer deux expériences inédites.

Ils pourront tout d’abord encourager leur équipe favorite à distance en votant pour des chants (extraits du jeu vidéo FIFA) qui seront diffusés dans le stade à des moments précis de la rencontre. La chaîne payante britannique mettra aussi en place des Fanzones virtuelles dans lesquelles les supporters pourront se réunir jusqu’à 6 personnes afin de vivre une rencontre en chat-vidéo comme s’ils partageaient un verre dans le 'Pub' du coin.

Sky Sports fournira aussi rapidement des mini-résumés des matchs pour que les accrocs du ballon rond ne passent pas toute la journée devant leur écran puisque l’intégralité des 92 rencontres restantes seront diffusées à la télévision (en majorité sur Sky Sports, mais aussi sur BT Sports, Amazon Prime et la BBC), une première outre-manche.

On avait déjà vu apparaître des poupées gonflables en Corée du Sud et des supporters en carton en Bundesliga, la solution anglaise apportée au huis clos sera donc moins 'shocking' et plus participative.