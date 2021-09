Arrivé sur le gong à Crystal Palace lors du dernier mercato estival, Odsonne Édouard n’a pas manqué ses débuts avec sa nouvelle équipe. Lors de la rencontre opposant les Eagles à Tottenham ce samedi, l’attaquant français a remplacé le Diable Rouge Christian Benteke à la 84e minute de jeu avant de marquer… 30 secondes plus tard. Il n’en est pas resté là puisqu’il a inscrit un nouveau but en fin de rencontre pour soigner son entrée (3-0).

Édouard, 23 ans, n’est pas venu en Premier League pour enfiler des perles mais bien pour enfiler les buts. Le buteur français a débarqué en provenance du Celtic, club pour lequel il a joué durant quatre saisons. Sous le maillot des Celts, il a inscrit 86 buts en 179 matches, toutes compétitions confondues. De quoi impressionner les dirigeants de Crystal qui n’ont pas hésité à le recruter.

Ce samedi, face aux Spurs, Odsonne Édouard a commencé la rencontre sur le banc. Il doit attendre la 84' pour faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Exit Benteke et bienvenue à Édouard. Trente petites secondes plus tard, première touche de balle, frappe du gauche, but. Et il ne s’arrête pas en si bon chemin. Dans le temps additionnel, le Français profite d’un excellent ballon de Conor Gallagher pour planter un doublé et fixer le score à 3-0. Dix minutes, cinq touches de balles, deux tirs et deux buts : les présentations sont faites. Il devient le premier joueur à marquer deux buts pour ses débuts en Premier League en tant que remplaçant depuis Sergio Agüero… en août 2011.

Titulaire pour la troisième fois consécutive, Christian Benteke fait face à un redoutable concurrent. Le Diable Rouge, toujours à la recherche de son premier but cette saison, va devoir passer la deuxième pour conserver sa place en pointe de l’attaque des Eagles.