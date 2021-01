Premier League : Leicester s'impose à Newcastle avec un grand Tielemans, buteur

Leicester City s’est imposé 1-2 à Newcastle dans le cadre de la 17e journée de Premier League ce dimanche après-midi. Emmenés par Youri Tielemans, buteur, les Foxes reviennent à un point de Manchester United et de Liverpool.

Au coup d’envoi, Timothy Castagne et Youri Tielemans sont sur la pelouse, au contraire de Dennis Praet qui prend place sur le banc. Il faut attendre la seconde période et James Maddison pour voir le premier but du match. Bien servi par Jamie Vardy dans la surface, Maddison frappe et trompe Karl Darlow (0-1, 55e). Un quart d’heure plus tard, c’est au tour de Youri Tielemans de se mettre en évidence. Lancé sur le flanc droit, Marc Albrighton centre à l’entrée du grand rectangle pour le Diable rouge qui reprend en un temps. Le gardien de Newcastle ne peut que se retourner (0-2, 72e). C'est le quatrième but du Belge cette saison en championnat. En fin de match, Andy Carroll réduit le score (1-2, 82e) mais l’issue du match est la même, Leicester l’emporte et Tielemans commence l’année de la meilleure des manières.