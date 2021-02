Premier League : Leicester marque 3 buts en 5 minutes et renverse Liverpool

Les Foxes sont toujours privés de Dennis Praet et Timothy Castagne , blessés, mais peuvent compter sur leur patron du milieu de terrain Youri Tielemans . En face, Jürgen Klopp , qui fête son 300e match à la tête de Liverpool, doit remanier sa défense au vu des blessures de Matip , Van Dijk , Gomez et Fabinho , et aligne Ozan Kabak au côté de Jordan Henderson . L’attaquant belge Divock Origi est lui absent pour cause d'une blessure aux ischio-jambiers.

Au retour des vestiaires, les deux équipes multiplient les pertes de balle et les imprécisions. Néanmoins, Alexander-Arnold n’est pas loin de trouver le chemin des filets après avoir tiré un beau coup-franc qui s’écrase sur la barre du gardien des Foxes. Alors que Liverpool manque d’inspiration depuis le début de la rencontre, une passe de génie de Firmino pour Salah débloque la situation. Le Brésilien sert astucieusement Salah d’une talonnade et l’Egyptien conclut du pied gauche (0-1, 67e). A dix minutes du terme, Leicester se procure un coup-franc qui va tout changer. Maddison se charge de le donner, marque, se voit d’abord refuser le but par l’arbitre avant que la VAR ne l’accorde (1-1, 80e). Une minute plus tard, Youri Tielemans envoie un long ballon en profondeur. Alisson et le nouveau venu Kabak se trouent et Vardy n’a plus qu’à pousser le ballon au fond (2-1, 81e). Et ce n’est pas fini pour Liverpool… qui va complètement couler puisque Barnes inscrit le troisième but dans la foulée (3-1, 85e).

Au classement, Leicester s’empare de la deuxième place alors que Liverpool reste quatrième avant les rencontres de Chelsea, West Ham, Everton et Tottenham qui pourraient dépasser les Reds en cas de victoires.