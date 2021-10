Leicester et ses Belges accueillaient les Red Devils de Cristiano Ronaldo ce samedi après-midi dans le cadre de la 8e journée de Premier League. L’occasion pour Youri Tielemans de retrouver la confiance après des prestations plus que moyennes avec les Diables Rouges face à la France et l’Italie en Nations League.

Tielemans, pièce maîtresse du dispositif de Brendan Rodgers, est bien entendu titularisé au même titre que Timothy Castagne. Le latéral belge est d’ailleurs aux premières loges pour assister à l’ouverture du score de Mason Greenwood. Sur le côté droit, Bruno Fernandes trouve le jeune anglais qui rentre dans l’axe sous les yeux de Castagne. Greenwood s’avance, arme une frappe surpuissante du pied gauche et inscrit son 4e but de la saison (0-1, 19').

Après la demi-heure, Ricardo Pereira profite de la nonchalance d’Harry Maguire pour récupérer le ballon et sert Tielemans dans le rectangle. Sans se poser de question, le Diable frappe en un temps et trompe David De Gea d’un subtil lob (1-1, 31'). Tielemans remet les deux équipes à égalité et retrouve le sourire. 1-1 : score à la pause !

La rencontre s’emballe dans le dernier quart d’heure. Tielemans, encore lui, est tout proche d’inscrire son deuxième but mais le portier des Red Devils s’étend pour dévier le ballon sur le poteau. Deux minutes plus tard, De Gea ne peut rien cette fois et est battu par le défenseur turc Çağlar Söyüncü après un cafouillage dans la surface (2-1, 78').

Une avance de courte durée pour les Foxes puisque Marcus Rashford, parfaitement lancé par Victor Lindelöf, remporte son face-à-face avec Kasper Schmeichel (2-2, 82'). Une belle manière de fêter son retour après quatre mois d’absence. Mais dans la foulée, l’éternel Jamie Vardy redonne l’avantage à Leicester (3-2, 83') avant que Patson Daka ne scelle le score de la rencontre dans le temps additionnel (4-2, 90+1').

Au terme d’une deuxième période complètement folle, Leicester l’emporte et inflige à Manchester United sa 2e défaite de la saison en championnat. Au classement, les Foxes se donnent de l’air et remontent à la 11e place alors que les Red Devils voient leurs concurrents directs prendre une petite avance.